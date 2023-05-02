Доктор философских наук Сергей Ягодзинский объяснил, что сейчас международные партнеры помогают Украине, но нужно понимать, что это все ситуативно и когда-либо может обернуться против нас.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«С чем я боролся всегда, так это со словом «друзья». Это наш друг, эта страна наш друг. Нет в политике, особенно в геополитике друзей, есть партнеры и то ситуативные», - утверждает Сергей Ягодзинский.

То есть, объясняет он, если ты не видишь в схеме лоха, то лох – ты. По мнению профессора, если граждане абсолютно безответственно своей стране называют всех друзьями, это крайне опасно, это то, чего и добиваются те ситуативные партнеры: то есть сейчас все друзья и все хорошо, а потом будет так, как они скажут. Итак, констатирует он, сначала друзья, а потом ты связан по рукам и ногам где-нибудь на улице, а в твоем доме уже живет кто-то другой.

«Поэтому мы должны осознавать, что, несмотря на всю помощь, несмотря на все, что делают партнеры, страны, которые нас поддерживают, а я уверен, что эти люди делают это сознательно, большинство из них абсолютно болеют за Украину и делают это искренне, но за их спинами могут стоять абсолютно темные и черные идеологи, разрабатываемые схемы, возможно, на всякий случай, на случай разного развертывания событий», - объясняет Сергей Ягодзинский.

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