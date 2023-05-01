Народный депутат Александр Качура сообщил, что обстреливать ракетами мирных украинских жителей способны только нелюди.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, после ракетного обстрела Умани российское минобороны опубликовало в своем Телеграмм-канале картинку с надписью «Точно в цель». Как отметил Александр Качура, эту картинку они опубликовали тогда, когда уже точно было известно, что ракета попала в жилой дом.

«Ракета попала в обычную многоэтажку в Умани, где уже подтвердили гибель 23 мирных жителей, 6 из которых – это украинские дети», - сообщил Александр Качура.

Как отметил Александр Качура, российские оккупанты уже даже не скрывают, что цель их ракетных обстрелов – это мирные города, мирные украинские жители, их дома и их дети.

«Так поступают только нелюди, и нелюди просто не имеют права на существование», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, военный эксперт рассказал, почему россияне больше не способны на полномасштабное наступление.

Также Politeka сообщала, что электричества не будет: срочное предупреждение о последствиях ракетного удара, кого коснется.