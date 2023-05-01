Украинец сделал уникальный тюнинг "Запорожца".

Пишет сайт Хайзер.

За основу он взял модель 1994 года выпуска, которую он купил в 2016 году.

Известно, что переработка "Запорожца" в спортивный автомобиль длилась несколько лет. Работы велись поэтапно в зависимости от наличия запчастей.

К тому же неизвестно, сколько денег было инвестировано в этот проект, но, скорее всего, много.

Владелец машины, в частности, установил ламбодверь, как у суперкаров Lamborghini. Они плавно поднимаются и опускаются благодаря тому, что на каждый из них приходится по два пневмоупора.

Кроме того, в салоне автомобиля были установлены кожаные сиденья от Alfa Romeo и рычаг КПП в виде поршня. Также бросаются в глаза хромированные колпаки, роскошные передние сиденья и задний диван.

При этом изменен только внешний вид автомобиля, внутренняя начинка "Запорожца" осталась прежней, его двигателем служит стандартный 1,2-литровый мотор на 40 лошадиных сил.