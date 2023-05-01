Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак прокомментировал информацию о том, что все заводы Ахметова были переведены в военный режим работы и помогают ВСУ.

Об этом он рассказал на канале «Politeka Online».

«В отсутствии так называемого общемирового или европейского плана Маршалла скорее всего именно наши украинские бизнесмены станут фундаментом и основой восстановления будущей мирной послевоенной Украины. Так что же мы так негативно к этому относимся?», - отмечает Дмитрий Спивак.

Как он рассказывает, ряд крупнейших металлургических комбинатов Ахметова, например, «Азовсталь», Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, другие предприятия пострадали из-за войны с рф. Но те заводы и фабрики, которые у него остались, констатирует эксперт, перешли на военные рельсы, а потому армия и государство получают огромную помощь.

«Это же официальная информация: 5,5 миллиардов, а это более 120 миллионов долларов, потрачено на помощь нашей армии, жилеты, конструкции, много чего, различные программы, «Сердце Азовстали», «Стальной фронт» и так далее. Почему об этом нельзя сказать? У нас что, отношение ко всему богатому – это плохое?», - рассуждает Дмитрий Спивак.

В то же время гость программы отмечает, что почему-то ничего подобного не слышно о других олигархах из Forbes. А об Ахметове, констатирует эксперт, слышно, что есть помощь, налоги платит и инвестирует в Украину. По его мнению, это можно назвать экономическим патриотизмом, что даже более важно, чем выкрикивать лозунки и уничтожать памятники.

Как сообщала Politeka, Спивак предположил, какую помощь Китай предложил Украине.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, почему нельзя идти на компромиссы с рф.