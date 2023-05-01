Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что энергетическая система Украина уже достигла баланса.

Об этом он рассказал на канале «Politeka Online».

По словам политического деятеля, в прессе сейчас появилось много негативных месседжей и возмущений по поводу экспорта украинской электроэнергии в Европу. Как отметил Дмитрий Спивак, эти рассуждения на самом деле не имеют смысла, потому что электроэнергия – это товар, и он должен приносить прибыль.

«И поскольку появился профицит электроэнергии, поскольку украинская энергетическая система выстояла во время многочисленных системных ракетных обстрелов, поскольку мы накопили электроэнергию, смогли ее генерировать, отремонтировать, модернизировать, появился излишек, то почему бы его не экспортировать», - сообщил Дмитрий Спивак.

Как подчеркнул политический деятель, энергетическая система Украина достигла определенного баланса, украинским энергетикам удалось отремонтировать все, что разрушила рф, сейчас уже появился профицит электроэнергии, поэтому этот рыночный механизм должен работать.

«Главное, чтобы эти деньги работали на Украину, работали на дальнейшую модернизацию энергетики, пополняли бюджет, чтобы компании платили налоги и думали о развитии нашей энергетической отрасли», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, электричества не будет: срочное предупреждение о последствиях ракетного удара, кого коснется.

Также Politeka сообщала, что новая ракетная атака разоблачила сразу несколько проблем со стороны рф: «Приберегла на 2 и 9 мая?».