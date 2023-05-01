Политический эксперт Михаил Чаплыга сообщил, что АЭС продолжает производить электроэнергию, даже если трансформаторы в городах повреждены.

Об этом он рассказал на канале «Politeka Online».

По словам политического эксперта, если у нас есть избыток электроэнергии, которая может принести прибыль, то ее необходимо экспортировать. Как подчеркнул Михаил Чаплыга, продавать электроэнергию на экспорт – нормально, если это приносит прибыль и не вредит людям.

«Вот, например, я произвожу много электроэнергии, у меня стоит некая станция. От нее идут магистральные линии еще с советского времени на Европу, и от нее идут еще линии, которые питают города. Если взрываются трансформаторы, если россияне бьют по трансформаторам в городах, то станция производит дальше электроэнергию», - сообщил Михаил Чаплыга.

Как отметил политический эксперт, станция продолжает производить электроэнергию, даже несмотря на поврежденные в результате обстрелов трансформаторы. В таком случае экспортировать электроэнергию в Европу и получать за это деньги.

«Важно, как устроена система, которая учитывает и взымает налоги. Если государство выстроит систему, способную учитывать и взымать налоги, то пусть Ахметов выводит эту электроэнергию, приносит прибыль себе, но платит при этом налоги и создает рабочие места», - заявил Михаил Чаплыга.

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