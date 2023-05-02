Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что все эти комментарии «попали в точку» на обстрел жилых домов Украины – попытка выдать поражение за победу.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Дело в том, что они чувствуют сегодня, что у них поражение повсюду. Пока мы еще не начали контрнаступление, они с берега в Херсоне отступают. Второе – такое же и по другим направлениям. Бахмут 8 месяцев не могут взять», – констатирует Георгий Биркадзе.

Следовательно, отмечает эксперт, руководство рф думает, что нужно, чтобы как-то перекрыть этот факт, что нужно, чтобы 140 миллионов недалеких россиян поняли, что происходит не поражение, а победа. Сегодня же в российских пабликах, рассказывает он, на обстрелы жилых домов они пишут «попали в точку». По мнению эксперта, это просто запугивание наших людей, наших военных, которые сегодня дают отпор оккупантам, а цель – заставить Украину сесть за стол переговоров.

«россию я сравнил бы с раненым зверем, истекающим кровью и у которого нет выхода, куда бежать, и он хочет крови. Поэтому считаю, что сегодня нам нужно оторвать от земли путина, дать ему по зубам, выбить ему зубы, а потом, когда он будет без сознания, закрыть в клетку, то есть в Гаагу», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что теперь россиян, не явившихся в военкомат, будут ждать ограничения.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, чем полезна критика властей.