Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что все эти комментарии «попали в точку» на обстрел жилых домов Украины – попытка выдать поражение за победу.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Дело в том, что они чувствуют сегодня, что у них поражение повсюду. Пока мы еще не начали контрнаступление, они с берега в Херсоне отступают. Второе – такое же и по другим направлениям. Бахмут 8 месяцев не могут взять», – констатирует Георгий Биркадзе.
Следовательно, отмечает эксперт, руководство рф думает, что нужно, чтобы как-то перекрыть этот факт, что нужно, чтобы 140 миллионов недалеких россиян поняли, что происходит не поражение, а победа. Сегодня же в российских пабликах, рассказывает он, на обстрелы жилых домов они пишут «попали в точку». По мнению эксперта, это просто запугивание наших людей, наших военных, которые сегодня дают отпор оккупантам, а цель – заставить Украину сесть за стол переговоров.
«россию я сравнил бы с раненым зверем, истекающим кровью и у которого нет выхода, куда бежать, и он хочет крови. Поэтому считаю, что сегодня нам нужно оторвать от земли путина, дать ему по зубам, выбить ему зубы, а потом, когда он будет без сознания, закрыть в клетку, то есть в Гаагу», - заключает Георгий Биркадзе.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Оккупанты нанесли авиаудар по школе, есть жертвы среди детей: первые подробности и кадры
Трагедия у Аллы Пугачевой, певица поделилась горем: "Прощай, мой..."
Взрывы гремят в россии: поезд сошел с рэльсов, опора ЛЭП рухнула
Электричества не будет: срочное предупреждение о последствиях ракетного удара, кого коснется
Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что теперь россиян, не явившихся в военкомат, будут ждать ограничения.
Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, чем полезна критика властей.