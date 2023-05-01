Доктор философских наук Сергей Ягодзинский объяснил, что сегодня отрицание факта агрессии со стороны россии против Украины – уголовное преступление, за которое должно быть наказание.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, в сети действительно можно увидеть такие выпуски или интервью, где какой-то человек говорит, что на самом деле это агрессия Украины против россии и вообще она ничего не должна. Он подчеркивает, что такие слова – это действительно уголовное преступление, если человек совершает это сознательно.

«С другой стороны, журналист видит такого человека и какова цель трансляции этого в целом? Какая? Поляризация общества. Зачем?», - спрашивает Сергей Ягодзинский.

Возможно, отмечает профессор, такой человек может быть психически больным, но если его признают вменяемым, то дело будут рассматривать. Если же вы увидели, подчеркивает он, что человек совершает такое уголовное преступление, продвигает российские нарративы, нужно написать заявление в полицию, предоставить запись, ведь это раскалывает общество.

«Поляризовать общество сейчас, мне кажется, – это самое тяжелое преступление, на которое, к сожалению, власть не всегда реагирует. Я бы даже сказал, что очень редко реагирует», - констатирует Сергей Ягодзинский.

Как сообщала Politeka, Ягодзинский объяснил, что в советское время философия служила идеологии, но в Украине были философы, творившие нашу национальную традицию.

Также Politeka писала о том, что Ягодзинский рассказал о помощи абитуриентам в соцсетях.