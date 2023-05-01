Доктор философских наук Сергей Ягодзинский рассказал, что США и Европа не просто так перевели свои военные заводы в помощь ВСУ и закладывают соответствующие бюджеты, война будет длиться долго.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По мнению профессора, Украина не слабее российской федерации, ведь за нами стоят другие государства, крупные военные заводы США и Европы работают на помощь ВСУ, они закладывают бюджеты.

«Когда я увидел, что в Пентагон пригласили владельцев военных заводов, понял, что война будет продолжаться и будет продолжаться долго, ведь никто в таком большом мире транснациональных корпораций и с такими деньгами не рискует. Если бюджет закладывается, то и бизнес-план закладывается на длительное время», – объясняет Сергей Ягодзинский.

По словам гостя программы, когда он записал видео о том, что война будет продолжаться долго, на него полилось много хейта. А это, добавляет профессор, был апрель-май, когда все ожидали, что вот-вот через 2-3 недели все заканчивается, ракет почти не осталось. Тем не менее, констатирует он, было понятно, что ничего еще не кончается, ведь бюджеты закладывают и все знают, как будет дальше.

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