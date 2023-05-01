Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа продолжает природоохранные мероприятия на водоемах Одесской области.

Так, 30 апреля в акватории Днестровского лимана вблизи села Красная Коса (Белгород-Днестровский район) обнаружены незаконные орудия ловли – 21 ятерь, из которых изъято 216 раков.

Также в этот день в Днестровском лимане обнаружено 13 рыболовных сеток общей протяженностью 1250 метров. Из сеток изъято 54 особей сазана и 107 карасей.

Согласно статье 63 Закона Украины "О животном мире", водные биоресурсы в живом состоянии выпущены в природную среду.

По результатам работы составлены акты выявления и изъятия имущества, собственник которого не установлен.

Инспекция напоминает, что в период с 15 апреля по 31 июля 2023 на Днестровском лимане действует весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов в связи с их нерестом. С соответствующим приказом Управления Госрыбагентства в Одесской области можно ознакомиться по ссылке.