Об этом пишет Николай Томенко в своем блоге. Приводим слова автора без комментариев редакции.

За трагическими событиями войны российской орды страны-террориста военного преступника Путина против Украины как-то все больше забывается печально известная партия гнид, предателей и коллаборантов.

И я НЕ ТОЛЬКО о депутатах из ОПЗЖ.

Это и о так называемой «Другой Украине» Медведчука,

это и о подмосковном правительстве в изгнании Януковича-Азарова,

это и о тех московских попах и остальных чертях, которые зарабатывают на жизнь своим публичным УКРАИНОЖЕРСТВОМ!

Потому что, как известно, войну начала и ведет путинская Россия, но помогли ее подготовить именно предатели и коллаборанты, который называл Симон Петлюра «УКРАИНСКИМИ ГНИДАМИ».

Относительно должностных лиц-коллаборантов и депутатов запрещенных пророссийских партий должны действовать предписания соответствующих статей 111, 111-1, 111-2 Уголовного кодекса о государственной измене, коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.

Речь идет об уголовных приговорах за антиукраинскую деятельность и лишение мандатов и право занимать должности.

Напомню, что до сих пор народными депутатами остаются более 30 человек из партии Медведчука-Путина и около 4 тысяч депутатов местных советов от запрещенных партий Медведчука, Сальдо, Шария…

Относительно других публичных лиц, которые вели и до сих пор исподтишка занимаются своим черным украинофобским делом.

Здесь нужно безотлагательно ввести ответственность за украинофобию, которая, наконец, получила свое правовое определение в Законе «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики».

И конечно, стоит уже давно провести кадровую очистку воюющей Украины от кумов и известных мировоззренческих соратников табачников-медведчуков на должностях судей, прокуроров или ректоров…

Если этого не сделать, то снова дело гнид и предателей брюховецких-галаганов-медведчуков-табачников-януковичей… возродится, как это уже неоднократно было в нашей истории!

Так что надеемся, что так не произойдет, а будет, как надеялся и верил наш Тарас ШЕВЧЕНКО:

«ДЕЛА ХОРОШИХ ОБНОВЛЯТСЯ,

ДЕЛА ЗЛЫХ ПОГИБНУТ».