За трагическими событиями войны российской орды страны-террориста военного преступника Путина против Украины как-то все больше забывается печально известная партия гнид, предателей и коллаборантов.
И я НЕ ТОЛЬКО о депутатах из ОПЗЖ.
Это и о так называемой «Другой Украине» Медведчука,
это и о подмосковном правительстве в изгнании Януковича-Азарова,
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это и о тех московских попах и остальных чертях, которые зарабатывают на жизнь своим публичным УКРАИНОЖЕРСТВОМ!
Потому что, как известно, войну начала и ведет путинская Россия, но помогли ее подготовить именно предатели и коллаборанты, который называл Симон Петлюра «УКРАИНСКИМИ ГНИДАМИ».
Относительно должностных лиц-коллаборантов и депутатов запрещенных пророссийских партий должны действовать предписания соответствующих статей 111, 111-1, 111-2 Уголовного кодекса о государственной измене, коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.
Речь идет об уголовных приговорах за антиукраинскую деятельность и лишение мандатов и право занимать должности.
Напомню, что до сих пор народными депутатами остаются более 30 человек из партии Медведчука-Путина и около 4 тысяч депутатов местных советов от запрещенных партий Медведчука, Сальдо, Шария…
Относительно других публичных лиц, которые вели и до сих пор исподтишка занимаются своим черным украинофобским делом.
Здесь нужно безотлагательно ввести ответственность за украинофобию, которая, наконец, получила свое правовое определение в Законе «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики».
И конечно, стоит уже давно провести кадровую очистку воюющей Украины от кумов и известных мировоззренческих соратников табачников-медведчуков на должностях судей, прокуроров или ректоров…
Если этого не сделать, то снова дело гнид и предателей брюховецких-галаганов-медведчуков-табачников-януковичей… возродится, как это уже неоднократно было в нашей истории!
Так что надеемся, что так не произойдет, а будет, как надеялся и верил наш Тарас ШЕВЧЕНКО:
«ДЕЛА ХОРОШИХ ОБНОВЛЯТСЯ,
ДЕЛА ЗЛЫХ ПОГИБНУТ».