Военный дипломат Петр Гаращук прокомментировал публикацию «Радио Свободы» о том, что слухи о новом наступлении на Киев в феврале этого года были дезинформацией Генштаба рф.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бизяева.

Прежде всего эксперт отмечает, что он, как и многие граждане, не слышал ни об одном наступлении российской федерации на Киев в этот период. К тому же, констатирует гость программы, этого и в помине не могло быть, поскольку россияне не могут даже достичь своих целей на Донбассе, им не удается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

«А еще наступление на Киев? А кем они будут наступать? А где у них офицерский состав? Я хотел бы напомнить, что когда-то Наполеон сказал, что стадо баранов, возглавляемое львом, значительно сильнее, чем стадо львов, которое возглавляет баран», - подчеркивает Петр Гаращук.

Как он напоминает, офицерский состав наиболее элитных подразделений российской федерации был выбит во время известного наступления на Киев, Бучу, Гостомель, Бородянку, в том числе и на востоке нашего государства. По словам дипломата, очень много похоронок приходит офицерам и военнослужащим российской федерации и это факт.

Как сообщала Politeka, Фесенко рассказал, почему не стоит говорить, когда будет контрнаступление.

Также Politeka писала, что Томенко рассказал, что не стоит рассчитывать на вступление в НАТО до окончания войны.