Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что российские военные и российская военная техника – это легитимная военная цель.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Нельзя идти на компромиссы, нельзя подвергать сомнениям нашу войну. Мы воюем против российской федерации, мы воюем с российской армией, мы должны уничтожать всех российских солдат и офицеров, где бы они не находились», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, неважно, находятся военные рф на фронте в Украине, либо маршируют где-то на параде в россии, они все равно должны оставаться легитимной военной целью, которая обязательно должна быть уничтожена. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, то же самое касается и военной российской техники.

«Это надо уничтожать любой ценой, не задумываясь, что мы вот таким образом спровоцируем россиян, и они из-за этого нанесут по Украине ракетный удар. Вы что, не видите, что они и так нанесут, у них есть цель убивать и уничтожать? Они это будут делать в любом случае», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, новая ракетная атака показала сразу две серьезные проблемы россиян: «Если трезво оценивать ситуацию...».

Также Politeka сообщала, что трагедии в Умани можно было бы избежать: существует единственный способ сбивать ракеты еще на территории рф.