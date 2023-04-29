Доктор философских наук Сергей Ягодзинский рассказал, что в современном мире нет смысла вычитывать классических философов, поскольку их знание может иметь много научных фейков.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Я пришел в философию фактически из конкретных наук, из точных наук: это математика, это физика, это информатика. Когда я защищал диссертацию на получение доктора философских наук, вынужден был отвечать на около 30-40 вопросов членов совета, они не понимали иногда, о чем я говорю», - рассказывает Сергей Ягодзинский.

То есть, продолжает гость программы, его спрашивали, при чем здесь вообще социокультурный потенциал, социальные сети, алгоритмы Петри, точки сингулярности, бифуркация, социальная инженерия, почему он не говорит о Хайдеггере или Витгенштейне.

К тому же, добавляет профессор, он не заставляет своих студентов-философов читать произведения Аристотеля, Платона, Канта, Гегеля, Фихте, Шеллинга, хотя многие его коллеги с этим могут не согласиться, хотя причины чрезвычайно просты.

«Эти философские концепции сейчас внесут в головы студентам вместе со стилем мышления многие научные фейки. Это все мертвое до некоторой степени знание. Поэтому я опираюсь на этих людей, я опираюсь на их произведения, но я не имею права дать современному студенту читать трансцендентальную метафизику Канта. Как писал Томас Гоббс, во многих буквах можно начитать много полезного, как и много опасного», - объясняет Сергей Ягодзинский.

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