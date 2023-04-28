Украинские снайперы-пограничники теперь смогут прицельнее отрабатывать по врагу.
Волонтер и предприниматель Юрий Голик на своей странице в Facebook рассказал об очередной передаче оружия военным.
Вместе со спортсменом Сергеем Стаховским волонтер приобрел канадскую крупнокалиберную винтовку Cadex CDX-50 TREMOR. Она предназначена для высокоточной стрельбы на дальние дистанции и теперь будет помогать снайперам-пограничникам на восточном направлении фронта.
Эта винтовка является одной из самых легких по весу в своем классе. Может пробивать легкую броню и автомобильную технику. А также может использоваться в контрснайперской работе», – отметил Юрий Голик.
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Он добавил, что подобная помощь снайперам разных подразделений осуществляется с 2014 года и до сих пор не теряет своей актуальности.
" Постоянно отмечаю, что целенаправленная помощь нашим военным на отдельных участках фронта играет важную роль в общем результате по уничтожению врага", - отметил Юрий Голик.
Напомним, ранее Юрий Голик вместе с военнослужащим Александром Карпюком передали снайперские винтовки 35-й отдельной бригаде морской пехоты.