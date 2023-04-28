С 27 по 28 апреля 2023 г. проходит международная конференция, организованная Государственной службой финансового мониторинга Украины при поддержке проекта «Укрепление готовности системы финансового мониторинга противостоять отмыванию средств и финансированию терроризма» в рамках Программы поддержки Организации по безопасности сотрудничества в Европе (ОБСЕ) для Украины и в сотрудничества с Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине (EUACI) по теме: «Наднациональная и национальная системы ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: вызовы и перспективы».

Участие в международной конференции принимают представители Верховной Рады Украины, Секретариата Кабинета Министров Украины, Министерства финансов Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Министерства юстиции Украины, Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, Национального агентства по предотвращению коррупции, Государственной налоговой службы Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Верховного суда, правоохранительных органов, а также представители профессиональных организаций субъектов первичного финансового мониторинга, общественного сектора и ученые, в общей сложности более 300 участников.

Данное мероприятие имеет высокую актуальность и практическую пользу для представителей государственного и частного секторов, задействованных в повышении эффективности функционирования национальной системы ПВК/ФТ/ФРСМЗ в Украине и способствует усилению сотрудничества с нашими международными партнерами.

Также в мероприятии принимают участие международные AML эксперты, в частности Президент Комитета MONEYVAL, ведущие эксперты международного уровня, представители ООН, ОБСЕ и Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI).

Указанное мероприятие посвящено обсуждению особенностей имплементации антилегализационного законодательства с учетом результатов третьего круга Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, современных вызовов и определению. на соответствующие угрозы, в том числе в условиях военной агрессии РФ против Украины.

Международная конференция проходит в гибридном формате, предусматривающем также присутствие участников в Zoom-формате.



