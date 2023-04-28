Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал законодательную инициативу запретить во время войны критиковать власть в соцсетях.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я всегда там, где правда. Я могу сказать любому депутату, что я буду говорить, что думаю о них. И мне все равно, какой это депутат – «Слуги народа» или нет. А я считаю, что о «Слуге народа» нужно говорить больше и критиковать больше, чтобы они что-то делали», – утверждает Георгий Биркадзе.

По его мнению, в этом отношении критика необходима. А ситуацию с этой инициативой запретить критику, отмечает эксперт, он видит как чушь 4 депутатов. Как он подчеркивает, это выстрел себе в ногу, и ни в коем случае нельзя принимать этот закон.

«Я считаю, что это сугубо бред 4 депутатов. За этот закон нужно проголосовать, а голосов не будет 100%, первое и второе чтение, а потом еще президент может просто выбросить эту бумагу. Я знаю нашего президента, поэтому на этот счет сомнения нет», - заключает Георгий Биркадзе.

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