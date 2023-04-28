Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Китай предложил Украине серьезные капиталовложения.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Что может Китай нам предложить? Ну первое – это политическое сотрудничество, политическую конструкцию, совместную какую-то коалицию. Но вряд ли Украина откажется от Евроатлантики, от всего европейского и перейдет сюда. Китай, наверное, это понимает», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, более того, Украина не позволит втянуть ее в какую-то неформальную коалицию с тем же Ираном, а тем более с рф. Как отметил Дмитрий Спивак, скорее всего Китай предложил Украине серьезные капиталовложения в восстановление украинской экономики.

«Я думаю, что это будут длинные и дешевые деньги. Я думаю, что, когда здесь появится спецпредставитель и возобновятся регулярные коммуникационные каналы и переговорные процессы, будут предложены серьезные инвестиции в инфраструктурные украинские проекты», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Си Цзиньпин дал важное обещание относительно войны в Украине: «Китай будет добиваться…».

Также Politeka сообщала, что задумал Си Цзиньпин, которому не нужна победа Украины: «Есть риски».