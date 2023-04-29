Доктор философских наук Сергей Ягодзинский рассказал, что его карьера в TikTok и Telegram началась с того, что он решил помочь абитуриентам разобраться со вступительной кампанией.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Я понял одну проблему. Когда я как проректор по учебной работе открыл правила приема в вузы, понял, что усвоить это человек, 1 раз поступающий в университет, не может, это 100-120 страниц текста. И я решил помогать абитуриентам. Я создал TikTok, где молодежь, я создал телеграмм-канал, где можно было публиковать соответствующие новости, правила, консультировать и иметь прямую связь», – рассказывает Сергей Ягодзинский.

Так, продолжает он, летом 2021 года канал имел 13 тысяч подписчиков-абитуриентов. И очень много людей, отмечает гость программы, после вступительной кампании благодарили, что они получили бюджетные места, правильно оценили свои силы и поступили в хорошие университеты. По словам профессора, это его вдохновило на определенную открытую работу, к тому же руководство не было против такой деятельности.

Сейчас же, отмечает гость программы, все каналы, что есть, ведет он и его жена, у них нет администраторов или помощников. Как подчеркивает профессор, они это делают из любви к этому делу, к людям, и чрезвычайно приятно, когда за это есть благодарность.

«Кто-то выехал с временно оккупированных территорий, кто-то выехал абсолютно за день, за два, потому что я записал видео, взял на себя ответственность и сказал, что нужно. Бывало такое, что на следующий день выступала Верещук, другие люди и говорили выезжать, но было поздно иногда. Это приятно, что, возможно, кому-то мы спасли жизнь», - рассказывает Сергей Ягодзинский.

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