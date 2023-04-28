Доктор философских наук Сергей Ягодзинский объяснил, что в советское время философия служила идеологии, но в Украине были философы, творившие нашу национальную традицию.
Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
Как рассказывает профессор, в Украине есть несколько знаковых молодых людей, которые продвигают украинскую философию, но это не философия Сковороды или Прокоповича. На самом деле, продолжает он, была плеяда философов даже в советское время, в частности, это Мирослав Попович, Сергей Крымский.
«Это люди, которые пытались творить мысли, творить смыслы, строить украинскую традицию. Не зря в советский период и позже, когда Украина получила полную независимость, было даже понятие Киевской школы философии», - отмечает Сергей Ягодзинский.
Тем не менее, продолжает гость программы, в 1990-х, 2000-х годах он заметил, что философы, сформировавшиеся до обретения независимости Украины, выросли на диамате, истмате, их мысли были в рамках идеологической концепции. Ведь тогда, констатирует он, философия служила идеологии, это трудно скрывать.
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