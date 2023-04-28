Народный депутат Александр Качура сообщил, что теперь россиян, которые не явились в военкомат, будут ждать ограничения.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, российским срочникам начали приходить повестки с предупреждением об ограничениях. Как отметил Александр Качура, теперь призывнику в рф, если он не явился в военкомат, запрещается брать кредиты, продавать недвижимость и даже управлять автомобилем.

«Добро пожаловать, россияне, теперь еще и в цифровое стойло. Кстати, вы это вполне заслужили своим молчанием и неспособностью протестовать даже когда вас всех тупо ведут на убой», - сообщил Александр Качура.

Как подчеркнул народный депутат, россияне должны быть готовы к тому, что дальше будет только хуже, и цифровой концлагерь – это только начало.

«Единственный вариант для вас выжить – это снести режим путина. И не ждите, пока мы это сделаем за вас», - заявил Александр Качура.

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