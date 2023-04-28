С 21 по 27 апреля 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 121 мероприятие контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 256 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом идет речь в сообщении Государственной экологической инспекции Украины.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 51 тысячу гривен. В Государственный бюджет взыскано 27 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 3 млн 106 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 1 млн. 173 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 706 тыс. гривен.

Следовательно, наиболее резонансными по нарушениям требований природоохранного законодательства стали Волынская, Днепропетровская и Киевская области.

Инспекцией в Волынской области произведен расчет убытков на сумму 914 тыс. 685 грн. за незаконный лов рыбы, запрещенными орудиями лова, в нерестовый период 2023 года на оз. Большое Орехово, входящее в состав гидрологического заказника местного значения «Ориховский» Ковельского района. Материалы по признакам уголовного правонарушения направлены в отделение полиции № 2 (с. Ратное) Ковельского РУП ГУНП в Волынской области.

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 686 тыс. 716 грн. за загрязнение земельных ресурсов водой неизвестного происхождения, неустановленными лицами, на территории города Кривого Рога. Материалы направлены в СВ ОП №4 КРУП ГУНП в Днепропетровской области.

Инспекцией Столичного округа произведен расчет убытков на сумму 588 тыс. 13 грн. за грубое нарушение правил рыболовства во время нерестового запрета, а именно, отлов гражданином 132 кг рыбы запрещенными орудиями лова. Материалы направлены в Бориспольский РУП ГУНП в Киевской области.