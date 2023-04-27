Юрист Андрей Довбенко рассказал о судебном заседании в ВАКС.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Фейсбук .

Выступил сегодня в суде вместе с детективом, который не может меня найти. При этом он и во время судебного заседания продолжал меня искать.

Звучит, конечно, как какой-нибудь анекдот в английском стиле. Но нет, это – настоящая украинская реальность. Именно так прошло сегодня судебное заседание в ВАКС.

Если быть точным – так началось рассмотрение вопроса о проведении в отношении меня заочного расследования. Основание – я вроде бы скрываюсь и мое место жительства неизвестно следствию.

Спасибо суду, что удовлетворил мою просьбу и разрешил принять участие в заседании посредством видеосвязи из Лондона”, - написал Добенко.

Он сообщил, что готовится к очередному заседанию суда, которое пройдет уже завтра.

«Надеюсь, что здравый смысл все же победит и ко мне будет применена надлежащая процедура – ​​не заочное расследование, а международное сотрудничество.

Не устаю искать логику в действиях следствия, но каждый раз задачи усложняются.

Тем не менее верю в правосудие”, - написал Добенко.