Юрист Андрей Довбенко рассказал о судебном заседании в ВАКС.
Об этом он сообщил на своей странице в сети Фейсбук .
Выступил сегодня в суде вместе с детективом, который не может меня найти. При этом он и во время судебного заседания продолжал меня искать.
Звучит, конечно, как какой-нибудь анекдот в английском стиле. Но нет, это – настоящая украинская реальность. Именно так прошло сегодня судебное заседание в ВАКС.
Если быть точным – так началось рассмотрение вопроса о проведении в отношении меня заочного расследования. Основание – я вроде бы скрываюсь и мое место жительства неизвестно следствию.
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Спасибо суду, что удовлетворил мою просьбу и разрешил принять участие в заседании посредством видеосвязи из Лондона”, - написал Добенко.
Он сообщил, что готовится к очередному заседанию суда, которое пройдет уже завтра.
«Надеюсь, что здравый смысл все же победит и ко мне будет применена надлежащая процедура – не заочное расследование, а международное сотрудничество.
Не устаю искать логику в действиях следствия, но каждый раз задачи усложняются.
Тем не менее верю в правосудие”, - написал Добенко.