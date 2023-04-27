Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в моратории речь не идет о тарифах на свет и холодную воду, а потому их могут поднять, чтобы провести ремонт электросетей.
Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
Как объясняет журналистка, в мораторий прописали только тарифы на горячую воду, теплоснабжение и распределение газа, а запрета на повышение платы за электроэнергию, за газ и холодную воду не было. Поэтому, констатирует она, рост тарифов на холодную воду, свет в законодательном поле, то есть законно повысить.
«Как говорит эксперт Олег Попенко, повышение тарифов – это более политическое решение, чем экономическое. Водоканалы уже больше полугода хотят поднять тарифы. Зимой этот вопрос остановили, но водоканалы его продвигают. Любое повышение тарифов приведет к тому, что просто увеличатся долги за коммуналку, они уже увеличились, но будет еще больше», – рассказывает Екатерина Котенкова.
По ее словам, представители власти отмечают необходимость проведения ремонта электросетей, разрушенных в результате обстрела со стороны российских оккупантов. Однако Олег Попенко, отмечает журналистка, считает, что эту проблему можно решить благодаря экспорту электроэнергии.
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