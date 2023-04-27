Юрист и политик Марина Ставнийчук сообщила, что Япония выделила средства на восстановление украинской критической инфраструктуры.

Об этом она рассказала на своем канале.

«На днях Япония выделила Украине 471 миллион долларов. По сообщению пресс-службы Всемирного банка, эти средства поступили непосредственно на счет Государственного целевого фонда по поддержке, возрождению и реформированию Украины», – сообщила Марина Ставнийчук.

По словам юриста, Япония рассчитывает, что именно эта финансовая помощь пойдет на восстановление критической инфраструктуры Украины. Как отметила Марина Ставнийчук, от украинской власти теперь зависит правильное распределение и надлежащее использование этой помощи.

«Раньше Япония заявляла о том, что хотела бы принять участие в реформировании энергетической сферы Украины», - заявила Марина Ставнийчук.

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