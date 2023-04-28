Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что после победы в войне Украина должны выйти на новый экономический курс.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Нам надо сначала дома построить, нам надо отстроить патронные заводы, чтобы мы не зависели от Запада. А потом уже, когда мы все это восстановим, воссоздадим, перестроим, восстановим свой потенциал во всех сферах деятельности, а потом уже всё остальное», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, в первую очередь Украина должна после победы в войне позаботиться о том, чтобы полностью восстановиться, стать сильной и выйти на новый экономический курс. Потом уже, как отметил Дмитрий Спивак, Украина может думать о восстановлении ядерного потенциала.

«Но это эмоциональный подход. А если мыслить прагматично, то нам не дадут этого сделать, мировые ядерные государства не позволят расширить список ядерных государств в мире», - заявил Дмитрий Спивак.

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