Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что Китай, говоря о миротворческих инициативах, говорит на самом деле о давлении на Украину, а не на россию.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

Как рассказывает эксперт, появляются заявления о том, что Китай будет продолжать содействовать мирным переговорам и прилагать свои усилия для прекращения войны и восстановления мира как можно скорее. Тем не менее он спрашивает, о каких усилиях для прекращения войны идет речь и на кого Китай собирается направлять эти усилия.

«Я что-то не очень видел, чтобы Китай направлял какие-либо усилия против путина. По крайней мере, война не прекращается, по крайней мере, мы видим и слышим, что есть подозрения сказать о том, что Китай по разным схемам может технологии двойного назначения завозить в россию, которая может это использовать для производства оружия и т.д.», - отмечает Александр Мусиенко.

Следовательно, констатирует он, Китай оказывает давление и подходит с позиции давления на Украину, никакие это не миротворческие инициативы. К тому же, добавляет эксперт, Китай предупреждает о том, что россия настроена достаточно серьезно, и продолжает запугивать, чтобы мы садились за стол переговоров и договаривались.

«Китай также возражает фактически против проведения украинского контрнаступления и пытается даже действовать ва-банк. Я говорил, что они будут ждать проведения контрнаступления, нет, они начали действовать даже раньше. Очевидно, чувствуют, что это контрнаступление будет для россии очень угрожающим и пытаются спасти путина от поражения. Вот как это нужно воспринимать», - заключает Александр Мусиенко.

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