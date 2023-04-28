Экстрасенс и таролог Анна Атаманова сообщила, что на семью надо ставить защиту, чтобы уберечь от приворота.

Об этом он рассказала на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Что такое приворот и как он делается? Приворот – это нарушение, лишение воли и влияние на психику человека. Но я черной магией не занимаюсь. А это кладбищенский приворот, поэтому человек обязательно будет болеть, поэтому я и говорю, что это вред», - сообщила Анна Атаманова.

По словам таролога, помимо того, что привороты вредят другим людям, они еще и не приносят ожидаемых результатов. Как отметила Анна Атаманова, временно можно «надеть поводок» на человека, взять под свой контроль его волю, но так не будет всегда.

«И он буде сам не свой, он может быть алкоголиком, он может болеть. Но если женщина умная или сталкивалась с этим в различных ситуациях, она ставит заранее на свою семью защиту», - заявила Анна Атаманова.

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