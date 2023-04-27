Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что сегодня некоторые страны используют российско-украинскую войну для того, чтобы убрать Запад с доминирующих позиций.
Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
«Мы стали субъектом, мы сейчас в эпицентре международных контактов, противоречий, состязаний, договоров. И волей-неволей объективно, что ключевые игроки мирового континента воспринимают необходимость высказаться по теме войны россии с Украиной, стать на чью-то сторону либо занять особую позицию», - констатирует Олег Постернак.
По его словам, очень яркая в этом отношении позиция президента Бразилии Лулы Да Силва. С одной стороны, объясняет эксперт, это попытка в диалоге с Китаем отладить некую посредническую миссию, с другой – это провокационные и очень скандальный заявления, которые говорят о том, что Бразилия не хочет рисковать отношениями с россией и готова протянуть руку помощи.
«Небезызвестно, что Бразилия давно руководствовалась желанием вытеснить доллар, а это соответствует интересам Китая, Индии, россии и так далее. То есть на помощь россии приходит клуб амбициозных стран, которых раздражает доминирование Запада – финансовое, политическое, экономическое», - объясняет Олег Постернак.
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Конечно же, добавляет гость программы, война россии против Украины способствует сейчас процессам интеграции, объединения, координации в рамках этих стран глобального юга, которые пытаются использовать эту войну для демонстрации и позиционирования своей особости, совей важности, своей принципиальности.
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