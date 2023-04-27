Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко рассказал, что не стоит рассчитывать на вступление в НАТО до окончания войны, сначала нужно победить, а затем выполнить все обязательства.

Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

«Конечно, нам нужен более качественный прогресс и понимание, когда мы выйдем на членство (ред. – в НАТО). Хотя мне кажется и студентам моим понятно, что до завершения войны не будет никакого членства, как ты там не запиши в этом решении, учитывая разные обстоятельства», - утверждает Николай Томенко.

В частности, объясняет он, пока невозможно учитывая составленный условный консенсус внутри стран Североатлантического альянса, учитывая выполнение наших обязательств, ведь есть не только воинская часть, но и политическая и экономическая, есть также и определенные оговорки, что мы еще выполнили все необходимые пункты.

«На встрече со Столтенбергом я бы говорил не об оружии в обмен на членство, а сначала соответственно оружие, а затем членство. Такая логика ясна. Мы говорим, что членство будет после нашей победы, надо сначала победу приблизить, тогда мы членство приблизим», - объясняет Николай Томенко.

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