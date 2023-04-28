Политик Тарас Стецькив сообщил, что Соединенные Штаты Америки в следующем году будут заняты внутренними проблемами.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«В интересах Украины, чтобы эта война закончилась в течение 2023 года и чтобы мы не получили испытание в виде президентской кампании. В следующем году Америка, при всей симпатии со стороны американского общества к Украине, будет занята своими внутренними выборами», - сообщил Тарас Стецькив.

По словам политика, учитывая это, внимание к Украине и войне может значительно уменьшиться. Как отметил Тарас Стецькив, при этом следует не забывать и о Китае, который вступил как полноценный игрок в эту войну и заявил о своем намерении участвовать в новом послевоенном устройстве безопасности мира.

«Поэтому в интересах нынешней администрации Соединенных Штатов Америки как можно скорее помочь Украине завершить эту войну победой, не заходя в 2024 год. Для меня это очевидно», – заявил Тарас Стецькив.

Как писала ранее Politeka, эксперт заявил, что руководство россии уже подсознательно рассматривает варианты поражения в войне.

Также Politeka сообщала, что задумал Си Цзиньпин, которому не нужна победа Украины: «Есть риски».





