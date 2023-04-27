Политолог Владимир Фесенко объяснил, что заявления о начале контрнаступления поднимают боевой дух, но также и формируют завышенные ожидания.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как объясняет эксперт, подписывать какие-либо мирные соглашения мы будем после активных боевых действий, после контрнаступления, к которому украинская сторона готовится и накапливает ресурсы. В то же время он отмечает, что это будет попытка контрнаступления, поскольку проблема в том, что нет фактора неожиданности.

«Я противник дискуссий о том, что вот-вот давайте начнем контрнаступление. Это формировало завышенные ожидания и, на мой взгляд, сыграло контрпродуктивную роль, завысило эти ожидания, особенно когда говорили, что весной уже Крым освободим. Не надо было этого делать», - убежден Владимир Фесенко.

По его словам, когда и в какой форме проводить контрнаступление, решать должны военные, а выносить это на предмет всеобщего обсуждения не правильно. Тем не менее, отмечает гость программы, он понимает, что это делается для того, чтобы поддерживать уверенность в победе.

«Но все хорошо в меру, слишком заигрались в эту тему контрнаступления. Вот Ганна Маляр решила из благих побуждений сказать, что мы уже начинаем. Это реакция военных и Министерства обороны на общественное давление, давление СМИ, давление общества, ведь висит в воздухе, в атмосфере вопрос: «Когда уже начнете контрнаступление?», - объясняет Владимир Фесенко.

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