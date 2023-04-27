Военный Святослав Дубина сообщил, что каждый украинец в тылу должен помочь в борьбе военным на фронте.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Наше дело – завершить эту войну. Война ведется на всех фронтах, и мы должны сплотиться и поддерживать друг друга. Поэтому призываю всех в социальных сетях, в повседневной жизни не забывать о поддержке», – сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, каждый украинец в тылу должен помочь военным, которые ежедневно на фронте, в борьбе с врагом. Как отметил Святослав Дубина, победа зависит от каждого из нас, поэтому не следует ожидать, что кто-то сделает за нас всю работу.

«Мы должны эту работу сделать вместе. Украина обязательно победит, ведь все больше людей открывают глаза на реальность, в которой мы живем», – добавил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, оккупанты имеют преимущество, но есть нюанс: бойцы ВСУ рассказали об изменениях в Бахмуте.

Также Politeka сообщала, что Дмитрий Снегирев рассказал о Бахмуте: «ВСУ держат оборону, более того, есть и успешный характер контратак».