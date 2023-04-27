Военный Святослав Дубина сообщил, что каждый украинец в тылу должен помочь в борьбе военным на фронте.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Наше дело – завершить эту войну. Война ведется на всех фронтах, и мы должны сплотиться и поддерживать друг друга. Поэтому призываю всех в социальных сетях, в повседневной жизни не забывать о поддержке», – сообщил Святослав Дубина.
По словам военного, каждый украинец в тылу должен помочь военным, которые ежедневно на фронте, в борьбе с врагом. Как отметил Святослав Дубина, победа зависит от каждого из нас, поэтому не следует ожидать, что кто-то сделает за нас всю работу.
«Мы должны эту работу сделать вместе. Украина обязательно победит, ведь все больше людей открывают глаза на реальность, в которой мы живем», – добавил Святослав Дубина.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
ВСУ частично добились своих целей: сколько еще сможет держаться Бахмут и что будет потом
"Рф делает что хочет и мир снова смолчит": обломки ракеты попали на территорию Польши, что известно
Новый авиаудар: россияне сбросили пять бомб на живописный поселок под Херсоном
Женщина решила наломать веток магнолии для букета, ее мгновенно настигла карма: видео
Как писала ранее Politeka, оккупанты имеют преимущество, но есть нюанс: бойцы ВСУ рассказали об изменениях в Бахмуте.
Также Politeka сообщала, что Дмитрий Снегирев рассказал о Бахмуте: «ВСУ держат оборону, более того, есть и успешный характер контратак».