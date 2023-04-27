Политический аналитик Александр Новохатский прокомментировал заявление Франца-Стефана Гади о том, что судьба украинского контрнаступления решится в первые 24 часа с его начала.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как объясняет эксперт, Франц-Стефан Гади – сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и предстоящим конфликтам, а это очень расплывчатое описание того, чем занимается человек. По его мнению, источник информации очень пахнет специальной операцией, которая направлена на то, чтобы сформировать ложные посылы и целы ходе реализации контрнаступления.

«Не факт, что за 24 часа решается судьба контрнаступления. Не факт, что контрнаступление делается в одном каком-то месте, нащупывается слабая позиция и проводится танковый прорыв с расширением и клиньями. Это тактика, которой еще пользовались викинги, это атака свиньей, прорыв в одном месте, дальше они расходятся по флангам и атакуют уже в спину», - рассказывает Александр Новохатский.

По мнению гостя программы, этому специалисту по кибермощностям следует немножечко окунуться в историю и думать не о будущих конфликтах, а оценивать прошлые для того, чтобы понимать, как работают вооруженные силы.

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