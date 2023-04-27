Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что китайский посол во Франции назвал Крым российским, чтобы проверить реакцию Запада.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, все эти годы россия давила на Китай признать Крым российским, но этого не происходило. Поэтому, считает он, заявление китайского посла во Франции – это попытка и проверка Запада на реакцию. То есть, объясняет эксперт, если все просто промолчат на такую провокацию, тогда почему бы не признать.

«Сегодня мы понимаем, что россия для Китая – это чисто область, это российская область. Потому что все определяет Китай, он царь, император, а это вассал, который его обслуживает. Поэтому я считаю, что это сделали специально», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Также он считает, что Си Цзиньпину пора перестать говорить о мирных планах и приехать в Украину, собственными глазами увидеть, что россияне сделали в Буче, Ирпене, Изюме, а потом посмотрим, скажет ли он что-нибудь о переговорах.

Как сообщала Politeka, Снегирев заявил, что сегодня россияне не взяли ВСУ в Бахмуте в оперативное окружение.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал о будущем Макрона – мощный политик или политический труп.





