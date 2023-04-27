Коллектив Холдинговой компании "Киевгорстрой" передал военным частям Вооруженных сил Украины 6 бронированных автомобилей. Каждый из киевгорстроевцев понимает, кому мы обязаны сегодняшним днем, поэтому помощь ВСУ стала частью ежедневной жизни коллектива.

"Я горжусь командой "Киевгорстроя". Они не только специалисты своего дела, но и чрезвычайно активны в вопросах помощи военным. Кто-то и сам служит в рядах ВСУ, кто-то волонтерит, каждый делает свое. С начала полномасштабного вторжения в повестке дня и гуманитарная помощь, и медикаменты, и Военный госпиталь.Недавно собирали гуманитарную помощь для жителей деоккупированных районов Харьковщины, сегодня - передали 6 бронированных машин для воинских частей. Игорь Кушнир.

Напомним, весной по просьбе "Главного военного клинического госпиталя" Министерства обороны Холдинговая компания помогла найти, приобрести и доставить в Украину ряд медикаментов. Коллектив "Киевгорстроя" закупал и доставлял противотанковые ежи, бронежилеты, автомобили, оказывал адресную помощь батальонам. Постоянна и поддержка Гуманитарного штаба Киева.