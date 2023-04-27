Холдинговая компания "Киевгорстрой" (КМБ) возобновляет работы на четырех строительных площадках - ЖК "Урловский-1", "Урловский-2", Mirax и "Абрикосовый", сообщил президент компании Игорь Кушнир.
"На первых трех строители уже работают, на последнем начнут на днях. Этим шагом "Киевгорстрой" свидетельствует о готовности строить дальше. На компании лежит ответственность перед почти 20 тыс. инвесторов, и мы не собираемся ее переводить. "Киевгорстрой" все достраивает до конца! на этот раз тоже, все достроим!" – написал он в фейсбуке.
Как ранее сообщал Кушнир, задолженность по договорам рассрочки на объекты ХК "Киевгорстрой" достигла 326 млн грн, что препятствует полноценному возобновлению строительных работ на площадках.
Как сообщалось, "Киевгорстрой" по итогам 2022 года ввел в эксплуатацию более 101,7 тыс. кв. м жилья.
По данным Opendatabot, "Киевгорстрой" в 2022 году получил 35,8 млн грн чистого убытка против 4,3 млн грн чистой прибыли в прошлом году. В то же время выручка компании выросла на 23% и достигла 1,8 млрд грн.
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ХК "Киевгорстрой" создан на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.
Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), является Киевский городской совет (80%).