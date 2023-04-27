Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что сегодня россияне не взяли ВСУ в Бахмуте в оперативное окружение, на самом деле идут сложные бои.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам гостя программы, ситуация в Бахмуте тяжелая, оккупанты пытаются давить одновременно с 3 сторон, удары по флангам украинской группировки в районе Хромово, попытки взять под свой непосредственный контроль трассу Бахмут-Часов Яр, а это основная логистическая составляющая ВСУ.

«Продвижение чвк «вагнер» со стороны так называемой лесопосадки, то есть с использованием ландшафта местности, скрытое передвижение. Есть определенные тактические успехи, но говорить о непосредственном контроле над трассой сейчас не приходится. ВСУ держат оборону, более того, есть и успешный характер контратак», - рассказывает Дмитрий Снегирев.

Также эксперт отмечает, что, кроме данной трассы, есть и другие пути сообщения с Бахмутом, поэтому сами российские оккупанты вынуждены признать тот факт, что Бахмут не находится в оперативном окружении. Более того, добавляет он, россияне признают факт проведения ротации подвоза боекомплектов.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, почему Европа запрещает украинский экспорт.

Также Politeka писала о том, что Якименко объяснил, какими должны быть гарантии безопасности для Украины.