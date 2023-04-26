Юрист и политик Марина Ставнийчук сообщила, что заседание Совбеза ООН состоялось под председательством лаврова.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Из-за россии Организация Объединенных Наций оказалась в ситуации острого кризиса доверия, ведь 24 апреля 2023 года, несмотря на то, что россия является государством-агрессором, основным нарушителем устава ООН, все же состоялось заседание Совета безопасности под председательством министра иностранных дел рссии лавровая», - сообщила Марина Ставнийчук.

По словам юриста, в связи с этим представители Соединенных Штатов, Великобритании, Японии, некоторых европейских государств заявили о необходимости серьезно реформировать Организацию Объединенных Наций и ее Совбез.

«Как известно, об этом ранее уже заявляла Украина», - добавила Марина Ставнийчук.

Как писала ранее Politeka, публицист Анатолий Якименко объяснил, какими должны быть гарантии безопасности для Украины: «Чтобы враг боялся продвигаться».

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