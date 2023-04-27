Военный Святослав Дубина сообщил, что украинцы должны адекватно воспринимать реальность, чтобы была возможность решать проблемы на фронте.

Об этом он рассказал на своем канале.

«У нас хромает адекватное восприятие реальности, каждый смотрит со своей колокольни. Чиновникам, политикам надо побывать там, где идут военные действия, там, где идет реальная война. Люди, которые находятся в тылу, действительно оторвались от реальности, они не до конца понимают, что происходит на фронте», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, из-за отсутствия адекватного восприятия реальности люди, которые не находятся на фронте, не знают о реальных проблемах там и о том, как их надо решать. Как подчеркнул Святослав Дубина, так быть не должно, ведь от этого зависит правильность организации работы.

«Депутаты живут одной жизнью, военные живут другой жизнью, волонтеры, бизнес живут третьей жизнью. Мы не можем для себя до сих пор определиться, когда мы выйдем на границы 1991 года», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, россияне ударили по жилым многоэтажкам смертоносной «Стрелой»: что известно об Р-37.

Также Politeka сообщала, что украинцам объяснили, что за «многочисленную путинскую армию» готовят за Уралом: «Кроме общевойсковых...».