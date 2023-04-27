Политолог-международник Максим Яли объяснил, что YouTube предлагает нам много понятной информации, но в то же время вместе с ней мы поглощаем месседжи врага.

Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар».

Как объясняет эксперт, мир настолько усложнился, что понимать происходящее становится с каждым днем все сложнее. Для этого, констатирует он, и необходимы эксперты в разных сферах, которые могут разжевать информацию, для обработки которой у зрителя нет соответствующих компетенций. А мозг человека устроен так, продолжает политолог, что, если происходящие события не имеют логического объяснения и причинно-следственных связей, то это в прямом смысле слова вызывает головную боль.

«Безусловный плюс YouTube – это возможность найти любую информацию и выбрать спикера или эксперта на свой выбор. Свобода выбора – это прекрасно. Но она же в сочетании с гонкой за хайпом, просмотрами, популярностью и заработком порождает колоссальные вызовы национальной безопасности Украины», - предупреждает Максим Яли.

По его словам, усиливает проблему и то, что эти месседжи подают как понятные для большинства обычных людей данные, прикрывают лозунгами, где россия и путин называются врагами, или фактами, которым все доверяют. Тем не менее, констатирует политолог, под всем этим – вражеские месседжи, которые должны вызвать у украинцев недоверие к союзникам и власти, а также подкосить их веру в победу.

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