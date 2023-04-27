Политолог-международник Максим Яли рассказал, что под видом всяких теорий заговора и секретных данных эксперты на YouTube часто предлагают украинцам российские месседжи.

Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар».

«Обычно это подается под соусом так называемых теорий заговора, доступа к секретным данным, источникам и так далее. Мозг человека устроен так, что, если картинка не складывается или информация от государства в силу подозрения и недоверия к власти сильна, что, кстати, традиционно в Украине, то человек начинает верить тому, кто дает логичное с точки зрения именно этого конкретного человека объяснения», - рассказывает Максим Яли.

В итоге, продолжает эксперт, за последний год появилась масса всевозможных кашпировских и чумаков зарубежного разлива, которые впаривают откровенную дичь с умным лицом и распространяют месседжи, враждебные Украине. И чем умнее, интеллектуальнее агент влияния, отмечает политолог, тем искуснее он впаривает нужные врагу месседжи.

«Это уже даже не известная формула Геббельса 70 на 30, здесь доля достоверной информации может доходить и до 90%. Соответственно, зритель очень быстро начинает доверять спикеру и не фильтрует информацию, а глотает ее целиком. Это и есть высший пилотаж пропаганды», - подчеркивает Максим Яли.

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