Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что СБУ сейчас очищает Украину от засланных агентов.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Идет процесс очищения Украины от всех этих кротов, спецбригад, агентов засланных, которых сюда засылали 20-25 лет назад. В том числе генерал Малюк говорит об очищении собственной Службы безопасности Украины. Без этого никак», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Малюк уже сообщил, что более 300 предателей было уже вскрыто на территории Украины, из которых 9 человек – в Службе безопасности Украины. Как отметил Дмитрий Спивак, очищение Украины и спецслужб от предателей – это сейчас для СБУ задача номер один.

«Это также задача наших контрразведчиков, кибердепартамента, разведки нашей. Это задача номер один на пути становления Службы безопасности Украины как будущей современной спецслужбы», - заявил Дмитрий Спивак.

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