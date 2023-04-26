Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что украинцы способны объединиться и победить любого внешнего врага.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Пока на фронте идут военные действия, пока Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению, пока в мире происходят геополитические «терки» ежедневно, в Украине продолжается процесс очищения и государства в целом, и различных спецслужб», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, есть надежды, что в ближайшее время Национальное антикоррупционное бюро сможет продемонстрировать серьезные результаты и раскрыть полностью всю теневую сеть коррупции в государстве. Как отметил Дмитрий Спивак, также хочется надеяться, что будут определенные судебные решения.

«Я убежден, что мы способны, что Украина способна объединиться и победить любого внешнего врага, отстоять себя и защитить. Но украинцы должны объединиться и против коррупции, против профнепригодности, вседозволенности и безнаказанности», - заявил Дмитрий Спивак.

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