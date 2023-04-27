Идеолог Олесь Доний объяснил, что россияне не столько боятся деоккупации всех украинских территорий, сколько того, к чему это приведет – к внутренним проблемам в рф, дестабилизации и расколу.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Она (ред. – статья пригожина) свидетельствует о том, что они еще не сломались, то есть они еще готовы к бою, но уже подсознательно рассматривают в голове разные варианты. То есть, здесь уже не о победе и не столько об их победе, а о вариантах поражения», - констатирует Олесь Доний.

Как он объясняет, пригожин даже не рассматривает вариант договоренности между российскими и украинскими элитами, поскольку знает, что наше общество настроено жестко. Следовательно, рассказывает идеолог, наименьшим поражением он рассматривает договоренность между США и рф о разделе Украины по линии фронта и заморозке военных действий.

«В противном случае пригожин боится. В противном случае речь идет не просто о линии фронта, он боится. Не зря 2/3 статьи посвящены этому так называемому глубинному государству, то есть внутренней ситуации. Он опасается внутреннего развала россии. Если боится, значит, туда и нужно бить», – подчеркивает Олесь Доний.

То есть, утверждает идеолог, мы не должны соглашаться ни на одну заморозку, ведь это страх россии, мы должны на нем играть. Следовательно, добавляет он, позиция украинцев, и граждан, и власти, должна быть единой и четкой: это освобождение всех украинских территорий и развал россии.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний назвал главную задачу россиян в войне против Украины.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, почему Европа запрещает украинский экспорт.