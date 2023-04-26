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Уже более месяца в парламенте и обществе продолжаются обсуждения законопроекта 9103 о гражданских партнерствах, который позволит однополым парам получить равные права с традиционными в части общего имущества, наследования и социальной защиты. Несмотря на неоднозначное отношение к инициативе в обществе, среди чиновников, особенно тех, кто практикует однополые отношения, уровень ее поддержки достаточно высок. Среди главных сторонников законопроекта называют замминистра энергетики Ярослава Демченкова.

46-летний заместитель министра энергетики Ярослав Демченков чуть ли не со студенческой скамьи строит карьеру в сфере государственного управления. Уроженец Донецка, еще во время учебы на факультете экономических отношений местного экономико-гуманитарного университета, в 19 лет стал заместителем исполнительного директора Донецкого областного совета молодежных и общественных организаций. Там он почти сразу возглавил местный молодежный центр Либеральной партии одного из самых влиятельных мафиозных авторитетов Владимира Щербаня.

Уже в 1998 году Демченков стал министром экономики молодежного правительства Украины, в 22 года стал руководителем службы заместителя министра экономики в правительстве Валерия Пустовойтенко. В 26 возглавляет проект "Диалог для реформ", затем переходит консультантом во Всемирный банк и дальше двигается по карьерной лестнице в международных донорских организациях. Был также советником, руководителем службы одного из вице-премьеров, работал в комитете по иностранным делам, помощником нардепов сразу трех созывов, старшим экспертом по развитию энергетического сектора Программы развития ООН, а затем возглавил проект Управления ООН по обслуживанию проектов. С этого поста в 2020 году был назначен заместителем министра энергетики Украины.

Примечательно, что примерно с 2013 года в жизни Демченкова появляется особый человек. Это некий 41-летний на сегодняшний день Дмитрий Ингул, уроженец Днепра, согласно данным его соцсетей, работает в проекте по энергетической безопасности USAID.

Как Ингул связан с Демченко и темой однополых партнерств? Дело в том, что по данным редакции, Демченков и Ингул зарегистрированы вместе в одной 158-метровой видовой квартире на Днепровской набережной в Киеве, пользуются одним автомобилем Mercedes-Benz GLC 300 с номером КА 0066 II, зарегистрированным на Ингуле, регулярно путешествуют вместе за границу (Франция, Италия, Германия, Польша, Португалия, Беларусь (вероятно с последующей пересадкой в ​​Россию), Турция, Египет, ОАЭ).

В специальных сервисах по идентификации номеров телефонов номер Ингула записан как Дмитрий Ингул, Юникредит от Демченкова. Чтобы подтвердить, что это именно тот Дмитрий Ингул, стоит заглянуть на страницу в Линкдин, где он указывает, что 12 лет работал на разных позициях в UniCredit банке, в частности, в 2014-2017 годах возглавлял департамент корпоративного бизнеса.

Впервые на фотографиях и в сообщениях Демченкова в социальных сетях фамилия и лицо Ингула появляются примерно в 2014 году, во время местных выборов в Киевсовет. Ингул баллотируется по списку партии "Демократы" по троещинскому округу и организует велогонки для детей (создание велосипедной инфраструктуры было "фишкой" партии, ее кандидаты ходили в зеленых футболках со схематическим изображением велосипеда).

Впоследствии Демченков и Ингул регулярно появляются на общих фотографиях по спортивным, семейным, корпоративным мероприятиям, рабочим встречам.

Кроме того, на одном из фото, подписанном "семья" - рядом с Демченковым, его сестрой Лолитой с ребенком, а также их родителями стоит не кто иной как Дмитрий Ингул.

Из фотографий, сотнями размещаемых в своих соцсетях Ярославом Демченков, видно, что близкие отношения с Ингулом они стараются не слишком афишировать. Более того, чтобы в консервативном обществе, которое занимается защитой традиционных ценностей, создать иллюзию порядочного семьянина или мужа по меньшей мере с традиционной ориентацией, Демченков периодически фотографируется или выставляет фото многолетней давности с посторонними женщинами (преимущественно подругами и сестрой), и их детьми. Чтобы убедиться, что это всего-навсего подруги – достаточно просто перейти на их профили в соцсетях, чтобы увидеть, что в публичной любви они признаются совсем другим партнерам, а не заместителю министра Ярославу.

Впрочем, скрывать свою нетрадиционную ориентацию Демченко стал когда его карьера на государственной службе пошла стремительно вверх. Каких-то девять лет назад он не стыдился поститься в соцсетях фото из посещения шоу трансвеститов в Одессе, тем самым демонстрируя свою лояльность к ЛГБТК сообществу. Так же о "свободных временах" до сих пор напоминают несколько десятков дружеских контактов в соцсетях, которые проявляли открытый интерес к гей-тематике.

Эксперты говорят, что таким парам, как Ярослав и Дмитрий, новый законопроект – в случае принятия его парламентом – предоставит ряд прав и социальных гарантий. Сюда относится отпуск по семейным обстоятельствам, совместное владение имуществом, а также опознание тела или назначение социальной помощи в случае гибели одного из партнеров во время военной службы. Список не включает вопросы адопции и опеки над детьми. Впрочем, судя по всему, Ярославу достаточно поиграть несколько раз в месяц с племянниками.

Проблема состоит в том, что для регистрации гражданского партнерства замминистра и его партнеру придется сделать публичный каминг-аут. И как это отразится на дальнейшей карьере чиновника – можно догадываться.