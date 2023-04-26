В Главном управлении разведки на Prozorro опубликовали закупочные цены. Они в случае ниже закупок Министерства обороны.
Об этом сообщают "Наши деньги".
"Военная часть А1225, являющаяся частью обеспечения ГУР МО, обнародовала отчеты о закупках продовольствия, обмундирования и автозапчастей на 16 миллионов гривен. Мы сравнили цены продовольствия с содержащимися в уже "исправленных" и сниженных контрактах Минобороны. И имеем поразительные отличия.
Например, гуровцы купили минтай по 69 гривен за кило, тогда как у Министерства 120 гривен – это самая низкая цена по всем контрактам, в том числе и на поставку продовольствия военным, дислоцированным в далеком от линии фронта Киеве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рис в закупках ГУР даже дешевле розничных цен магазинов - 26 грн за кг. А у Минобороны – от 59 грн.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Россияне ударили по жилым многоэтажкам смертоносной "Стрелой": что известно об Р-37
Россияне сбросили авиабомбы на жилые дома и церковь, последствия ужасают: "Нелюди"
"Полный ужас": российский поселок вспыхнул, как спичка, вместе с домами сгорели магазины и школа
Италия кинула вызов Китаю, подробности: "Будет означать полное поражение Пекина"
Морковь в ГУР по 12 гривен. А у Минобороны – по 28 гривен.
Глава ЦПК Виталий Шабунин отметил у себя в телеграммах : "Похоже ГУР решил показать закупочным департаментам Минобороны, как реально должны выглядеть закупки продовольствия для армии. Иначе объяснить фантастические цены в их закупках сложно.