Юрист Геннадий Друзенко объяснил, что россияне своим полномасштабным наступлением могут уничтожать нашу инфраструктуру, главное, что они не могут уничтожить наши идеи.

Об этом он рассказал в программе «Сковорода и 25 ступеней».

Как рассказывает гость программы, он часто ездит по трассе Днепр-Покровск и дальше туда на Славянск, и со второй половины прошлого года там появились борды со Сковородой, о трехсотлетии Сковороды. Как отмечает юрист, это воспоминание – как одна из светлых вспышек даже во время войны, поскольку это свидетельствует о том, что идеи прорастают.

«российские войска разрушили многие города, поселения, убили много украинцев, но не смогли подавить в нас сковородинское начало. Фактически украинство – это сочетание двух начал: созерцательного, само собой наполняемого сковородинского начала и вулканического начала Шевченко. Когда нам удается это сбалансировать, то все у нас получается», - объясняет Геннадий Друзенко.

По его мнению, апелляция к Сковороде говорит о том, что путин и его орда не заставили нас просто рефлексировать, то есть когда тебя избивают, ты отбиваешься и фактически не задаешь повестку дня. Как подчеркивает юрист, если мы не забыли о Сковороде, значит, как минимум на некоторых фронтах инициатива остается за нами, это вдохновляет.

Как сообщала Politeka, Золотухин рассказал, что после войны многие беженцы заинтересовались замолчанной историей Украины.

Также Politeka писала о том, что Доний назвал главную задачу россиян в войне против Украины.





