В мировой кулинарии есть большое количество рецептов пельменей, которые можно баловать себя каждый день.

Как правильно приготовить сочные пельмени по японскому рецепту, пишет Хайзер.

Для приготовления сочных пельменей по японскому рецепту нам понадобится:

Для теста: Мука - 1,5 стакана Вода - 0,5 стакана Крахмал кукурузный - 1 ст. ложка Соль - 0,5 ч. ложки * Для начинки: Фарш мясной - 300 г Капуста пекинская - 7 листьев Лук репчатый - 1 шт. Чеснок - 1 зубчик Соус соевый - 2 ст. ложки Водка - 1 ч. ложка Масло растительное - 1 ст. ложка Крахмал кукурузный - 1 ст. ложка Сахар - 1 ч. ложка Имбирь молотый - 1 ч. ложка Перец черный молотый - 1 ч. ложка

Способ приготовления сочных пельменей по японскому рецепту:

Нарежьте лук и чеснок мелкими кусочками. Добавьте их в мясной фарш вместе с сахаром, молотым перцем и имбирем. После этого полейте водкой и добавьте соевый соус и растительное масло. Для того, чтобы смесь стала густой, добавьте крахмал.

Смешайте всю начинку и выложите нарезанную пекинскую капусту. Все тщательно перемешайте.