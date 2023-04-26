Публицист Анатолий Якименко сообщил, что оккупанты должны бояться даже выстрелить в сторону Украины.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Если под безопасностью понимать жизнь украинских военных, то это условие не выполняется. О каких гарантиях безопасности тогда идет речь, если даже не стабилизированная линия фронта? Но даже стабилизация линии фронта – это не гарантия безопасности», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, гарантии безопасности – это когда враг даже боится выстрелить в сторону другого государства из какого-нибудь пистолета, потому что знает, что обязательно будет ответ. Как отметил Анатолий Якименко, это хотя бы минимальная, но все же гарантия безопасности.

«Если бы Запад сегодня обеспечил такую ситуацию, чтобы враг боялся продвигаться, он окапывался и переходил к стратегической обороне, это уже был бы шаг к разговору о гарантиях безопасности», - заявил Анатолий Якименко.

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